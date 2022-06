Kaio é reforço do Mafra para as duas próximas temporadas

O médio defensivo Kaio foi esta terça-feira apresentado como a sétima aquisição do Mafra até ao momento neste mercado de transferências.O jovem brasileiro, de apenas 21 anos, prepara-se para a sua primeira aventura fora do Brasil, onde fez toda a sua carreira até ao momento, tendo começado no Santos e terminado no Novo Hamburgo, emblema pelo qual nas duas últimas temporadas cumpriu 30 jogos e marcou um golo.Kaio rubricou com o Mafra um vínculo válido para as duas próximas temporadas.