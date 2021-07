Kaká renova com o Mafra

A apenas uma semana do inicio da época desportiva, Kaká e Mafra prolongaram o vinculo por mais uma temporada. O médio de 30 anos esteve em 22 jogos do clube mafrense na temporada passada, sendo que a próxima será a quarta em Mafra, a segunda consecutiva.





O jogador natural de São Paulo no Brasil, chegou a Mafra em 2014, saindo em 2016 para a Académica, seguindo-se o Nacional onde esteve durante três temporadas, tendo posteriormente regressado ao emblema do Convento.Kaká passa a ser o segundo jogador com mais anos no clube, logo após Gui Ferreira que avança para a sexta temporada em Mafra.