Kikas marca em dia com dois particulares

Kikas, avançado emprestado pelo Belenenses SAD, já começa a fazer diferença no ataque. O jogador, de 22 anos, marcou na vitória frente ao Vilafranquense, por 2-0, num jogo-treino realizado no Estádio Municipal de Mafra, de manhã, e no qual Okitokandjo também fez o gosto ao pé.

Os dois golos foram apontados na segunda parte, naquele que foi o primeiro teste da pré-temporada para a formação ribatejana, que se apresentou com sete reforços no onze (Adriano Facchini, Prince Mendy, Bruno Rafael, Léo Bahia, Bernardo Martins, Edu Machado e Balla Sangaré).

Derrota à tarde

Depois do triunfo matinal, o plantel mafrense rumou até Lisboa para defrontar o Casa Pia e acabou por perder por 1-0, no Estádio Pina Manique. Os gansos, que na véspera haviam perdido por 2-1 frente ao Benfica, no Seixal, chegaram à vitória com um golo do reforço João Vieira (ex-Cova da Piedade).