Leandrinho é reforço do Mafra

O Mafra resolveu bem a 'perda' do médio defensivo Cuca, que se transferiu para o Casa Pia, ao garantir para a mesma posição o brasileiro Leandrinho que soma mais de quatro dezenas de jogos no primeiro escalão do futebol português.





O jogador assinou por uma época, num contrato válido até junho de 2022. Aos 27 anos, Leandrinho volta a Portugal de onde saiu em 2020 trocando na altura o V. Setúbal pelo Avaí.Antes da primeira aparição no futebol luso ao serviço do Rio Ave, o mais recente reforço do Mafra fez toda a sua carreira desportiva no Santos do Brasil. Em Vila do Conde permaneceu três anos, tendo posteriormente se mudado para o V. Setúbal, pelo qual realizou 15 jogos.Trata-se do terceiro reforço para o treinador Ricardo Sousa, depois das aquisições do lateral-direito Leandro Silva (ex-Oliveirense) e do médio Lucas Marques (ex-Santa Clara).