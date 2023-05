Loide Augusto recusa cinco anos de contrato propostos pelo Alanyaspor

Loide Augusto, avançado que, esta temporada, se destacou ao serviço do Mafra na Liga Sabseg, com seis golos e três assistências, em 23 encontros, recusou uma proposta do Alanyaspor, que apresentava ao internacional angolano um contrato válido por cinco temporadas. Apesar do aliciante de poder atuar no principal escalão do futebol turco - o Alanyaspor é 10º classificado a três jornadas do final da competição - os valores apresentados não foram suficientes para convencer o atacante formado no Sporting."Eram melhores do que aquilo que tem no Mafra, mas, para a realidade turca, não justificava a ida dele para a Turquia", diz afonte conhecedora do processo. A pouco mais de um ano do final do contrato com o emblema da região Oeste, o atacante, de 23 anos, depara-se agora com outras realidade. Além de outros emblemas turcos, há equipas italianas a acompanhar a carreira de Loide Augusto, que deseja mesmo é poder chegar ao principal escalão do futebol português. "Tem em mente uma equipa da 1ª Liga", confidencia a mesma fonte, próxima do avançado nascido em Luanda e que se estreou em 2021 pela principal seleção de Angola.