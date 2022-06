Mafra apresenta treinador da recém-criada equipa de sub-23

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Mafra apresentou esta quinta-feira o treinador que vai assumir o comando da recém-criada equipa de sub-23, que na próxima temporada irá competir na Liga Revelação. A escolha recaiu em João Pedro Vargas, de 42 anos, que na temporada passada foi adjunto na equipa principal do Moreirense.Antes, o treinador natural de Cuba (Alentejo), fez quase todo o seu trajeto na Academia do Sporting que terminou na temporada 2020/2021 para assumir os sub-23 do Belenenses SAD.O vínculo de João Pedro Vargas ao Mafra é válido por uma temporada.