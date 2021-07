Mafra bate Real Sport Clube em jogo de preparação

Em vésperas de viajar até à Serra da Estrela para medir forças com o Sp. Covilhã, em causa a continuidade na Taça da Liga, o Mafra realizou esta manhã, no municipal, mais um jogo de preparação que terminou com a vitória dos comandados de Ricardo Sousa, por 5-1 sobre o Real Sport Clube da Liga 3.





O avançado holandês Okitokandjo esteve em destaque ao bisar na partida, que contou ainda com golos de Kikas e Pedro Lucas - dois dos reforços para a linha de ataque -, e ainda de Gui Ferreira, na conversão de um castigo máximo.