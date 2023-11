Mafra chega a acordo com o Atlético da Malveira

O Mafra celebrou um acordo com o Atlético da Malveira para a utilização do Estádio das Seixas pela sua equipa principal e de sub-23 ao nível de treinos, podendo ainda realizar alguns jogos da Liga Revelação naquele recinto. "É sabido que as instalações desportivas que o nosso clube dispõe começam a ser curtas, daí que este acordo seja de toda a importância para os nossos objetivos, a curto e médio prazo", comentou o presidente José Cristo. O At. Malveira, através do líder Nélson Picarete, também se congratulou com este acordo com o vizinho de Mafra. "Depois da parceria com o Cova da Piedade e Estrela da Amadora, fazia todo o sentido que fosse alguém perto de nós que pudesse entrar nesta parceria com benefícios acima de tudo para a região e para o concelho", sublinhou.