Mafra com mais seis casos positivos de Covid-19 no plantel

O Mafra emitiu um comunicado poucas horas antes do jogo frente ao FC Porto B a dar contas da existência de mais seis casos positivos de Covid-19 no plantel. As novas confirmações juntam-se aos dois jogadores infetados anteriormente conhecidos.

"O Clube Desportivo de Mafra informa que nos testes de rastreio COVID-19 realizados ontem ao plantel profissional, respetiva equipa técnica e staff diretamente relacionado aos trabalhos da equipa, foram detetados seis casos positivos. As infeções detetadas são referentes a atletas, que se encontram bem, assintomáticos de momento, isolados, e a cumprir as diretrizes da DGS, sob vigilância do departamento médico do clube", podia ler-se no comunicado do clube.

Apesar de não haver confirmação oficial por parte dos mafrenses, olhando para os jogadores presentes na ficha de jogo para o embate com o FC Porto B, os infetados devem ser Carlos Henriques, Filipe Neves, Mateus Barbosa, João Cunha, Carlos Daniel e Okitokandjo. Bruno Silva e Rúben Ramos são os dois jogadores que já tinham testado positivo anteriormente.