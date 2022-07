Mafra contrata defesa direito ex-Benfica

O lateral direito Renato Matos é a mais recente aquisição do Mafra, depois de se ter desvinculado do Benfica, clube que representou nas últimas temporadas, tendo na época anterior feito 9 jogos pelos sub 23 das águias.O jovem de 20 anos, que passou anteriormente por Loures, Sacavenense e Belenenses, assinou por uma temporada com o emblema mafrense.