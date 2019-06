Mafra contrata João Miguel Santos

O Clube Desportivo de Mafra anunciou esta terça-feira a contratação do futebolista João Miguel Santos, proveniente da União de Leiria, para as duas próximas temporadas."Estou muito feliz e ansioso por representar o Mafra. Sou mais um a ajudar a alcançar os objetivos", disse João Miguel Santos em declarações publicadas na conta do clube no Facebook.A nova aquisição do Mafra é defesa-central e foi um dos jogadores mais influentes na equipa leiriense que venceu a Série C do Campeonato de Portugal, mas não chegou a subir à Segunda Liga por ter sido eliminada no playoff de promoção frente ao Vilafranquense, equipa que garantiu dessa forma a subida.