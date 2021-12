Mafra denuncia roubo e vandalismo nas instalações do clube

O Campo Dr. Mário Silveira, local onde o Mafra realiza habitualmente as sessões de treinos da equipa principal, foi vandalizado e equipamentos dos jogadores e do clube foram também roubados, informou este domingo o clube da segunda divisão portuguesa de futebol."O Clube Desportivo de Mafra - Futebol SDUQ, vem por este meio revelar o estado em que encontrámos as nossas instalações aquando o regresso aos trabalhos, na tarde de hoje. Infelizmente, as instalações do Campo Dr. Mário Silveira foram vítimas de um assalto, tendo sido levado diverso material desportivo, tanto do clube como de atletas da equipa principal", começou por relatar o comunicado do clube, assumindo que as autoridades "já se deslocaram ao local para registar a ocorrência e irão agir com os procedimentos normais inerentes a este crime."De acordo com o clube, esta não é a primeira vez que as suas instalações são alvo de vandalismo e roubo. "Esta não é a primeira vez que as nossas instalações são vítimas de roubos ou vandalizações nas últimas semanas, pelo que apelamos a todos que se envolvam, desconfiem e denunciem", remata a mensagem divulgada nas redes sociais do clube.