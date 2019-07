Mafra e Cova da Piedade empatam a zero em jogo de preparação

O Mafra e o Cova da Piedade empataram esta quarta-feira 0-0, em Mafra, naquele que foi o terceiro encontro de preparação de ambas as equipas para a época 2019/20 na 2ª Liga.





O nulo no marcador traduz as poucas oportunidades de golo de parte a parte, num encontro em ritmo típico de pré-temporada e onde ambas as equipas denotaram um grande foco no processo defensivo.O Mafra volta aos encontros de preparação no sábado, em Alcochete, frente aos sub-23 do Sporting, enquanto o Cova da Piedade defronta, no mesmo dia, o Nacional da Madeira em Rio Maior.