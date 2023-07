E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Mafra, que se estreia na nova temporada na próxima sexta-feira em Torres Vedras, em partida a contar para a 1ª eliminatória da Taça da Liga, venceu na manhã deste sábado o Barreirense por 5-0, resultado alcançado apenas na segunda parte, já que ao intervalo se registava um nulo.Na etapa complementar a superioridade da equipa da 2.ª Liga ficou espelhada com golos de Miguel Sousa, Diogo Almeida, Mésaque Djú e Lucas Gabriel (2).O último apronto dos comandados de Jorge Silas antes do jogo com o Torreense está marcado para a próxima quarta-feira, frente ao 1º Dezembro, que esta temporada subiu à Liga 3.