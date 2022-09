Mafra goleia Belenenses em jogo-treino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Mafra realizou esta sexta-feira um jogo-treino frente ao Belenenses, da Liga 3, aproveitando a paragem nos campeonatos profissionais para os jogos das seleções. A vitória sorriu aos comandados de Ricardo Sousa, com quatro golos sem resposta.O triunfo foi construído com dois golos de Pedro Lucas na primeira parte, com Barcelos e Caio (dos sub-23) a fixarem o resultado final na etapa complementar.