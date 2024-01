Mafra-Nacional, 0-0: Faltaram os golos no empate emotivo

Mafra e Nacional empataram hoje 0-0 na receção dos 'saloios' à equipa da Madeira, em jogo da 17.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, disputado no Municipal de Mafra.

Com este empate, o Nacional falhou o 'assalto' à liderança do campeonato e, com 34 pontos, soma o segundo jogo consecutivo sem vencer na prova e iguala o AVS na vice-liderança. Já o Mafra, com 25 pontos, foi a equipa que mais fez por vencer e ocupa o sétimo lugar do campeonato.

Com a chuva sempre presente, o jogo praticamente iniciou com uma oportunidade do Nacional, num golo que acabou anulado por fora de jogo de Gustavo Silva, depois de Carlos Daniel ter feito vibrar as redes mafrenses na recarga a um remate de Dudu.

O Mafra não se encolheu com a entrada autoritária dos madeirenses e, nos minutos seguintes, empurrou a equipa de Tiago Margarido e criou claras oportunidades de golo. Mésaque Djú esteve perto do 1-0 e depois foi o Mafra a ter um golo anulado, com o VAR a tirar o golo a Lucas Gabriel por centímetros.

O Mafra estava melhor no encontro, o Nacional todo recolhido na sua defesa e valeu aos insulares Lucas França, que por mais do que uma ocasião impediu o tento inaugural. No espaço de três minutos apenas, o brasileiro negou o golo a Mésaque Djú e a Nibe, e ainda antes do apito para o intervalo, numa defesa espetacular, impediu a festa de Pedro Barcelos com uma sapatada que mandou a bola pela linha final.

Apesar do relvado difícil, pesado devido à chuva que caiu em Mafra, ao jogo só faltavam os golos e as duas equipas entraram na segunda parte apostados em 'quebar' o enguiço do primeiro tempo.

Dudu e Ramírez estiveram perto do golo logo nos primeiros cinco minutos após o reatamento e parecia que se estava a formar uma nova toada no domínio do encontro. Puro engano, já que Balbúrdia e Nibe, apenas um par de minutos depois fizeram a bola rasar os postes da baliza de Lucas França e voltaram a mostrar as dificuldades do Nacional em ter bola.

O Mafra, tal como na primeira parte, foi a equipa que teve sempre o comando do jogo e procurou ativamente o golo. Já o Nacional remeteu-se a aguentar o sufoco que sentiu por alguns minutos e só perto do final da partida voltou a procurar a baliza da equipa do convento, mas sem resultados práticos, podendo agradecer a Lucas França o ponto conquistado em Mafra.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra -- Nacional, 0-0.

Equipas:

- Mafra: Oláfsson, Ousmane Diao, João Goulart, Pedro Barcelos, Gui Ferreira, Nibe (Lopes, 86), Pedro Bravo, Balbúrdia (Moreno, 77), Miguel Sousa (Chriso, 65), Mesaque Djú (Rodri, 77) e Lucas Gabriel.

(Suplentes: André Paulo, Beni Júnior, Chriso, Moreno, Lopes, Gabi, Texel, Lind e Rodri).

Treinador: Jorge Silas.

- Nacional: Lucas França, João Aurélio, Paulo Vítor, Ulisses, José Gomes (André Sousa, 87), Danilovic, Carlos Daniel (Diga, 86), Teodora (Macedo, 73), Luís Esteves (Jordi Pola, 90+4), Gustavo Silva (Sérgio Marakis, 86) e Chuchu Ramirez.

(Suplentes: Encarnação, Jordi Pola, Macedo, Jota, Sérgio Marakis, Francisco Gonçalves, André Sousa e Diga).

Treinador: Tiago Margarido.

Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: Nada a registar.

Assistência: Cerca de 300 espetadores.