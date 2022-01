E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Mafra oficializou esta segunda-feira a contratação de dois reforços que ficam às ordens do técnico Ricardo Sousa.Primeiramente, a formação do distrito de Lisboa anunciou a chegada de Tormin, extremo-direito de 24 anos, cedido pelo Manisa FK, da Turquia, até o fim da época. Além do primeiro recruta, a equipa da 2ª Liga confirmou também como reforço Patrick Vieira. O defesa brasileiro, de 31 anos, conheceu já três clubes em Portugal: Marítimo, Vitória de Setúbal e Santa Clara.O último clube pelo qual jogou foi o Coritiba.