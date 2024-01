Mafra recebe Miguel Falé, ponta-de-lança cedido pelo Sp. Braga

Miguel Falé é o mais recente reforço do Mafra. O extremo de 19 anos chega ao clube do Oeste cedido pelo Sp. Braga, até final da época, depois de ter iniciado a temporada emprestado ao Castellón, do terceiro escalão espanhol, no qual fez apenas 3 jogos.Na campanha passada, Falé, internacional pelas seleções jovens, alinhou pelos sub-23 e na equipa B dos minhotos (5 golos em 29 jogos) e vai ter agora a oportunidade de se estrear na 2ª Liga, isto depois de 8 partidas no escalão principal na época 21/22, pelo Sp. Braga.É o terceiro reforço de inverno do Mafra, depois dos brasileiros Andrey (médio) e Breno Martins (avançado).