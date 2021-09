Mafra vence Torreense em jogo treino

Em jogo de treino o Mafra venceu o Torreense, por 5-2. Okitokandjo (2), Pedro Lucas (2) e Pedro Pacheco foram os autores dos golos do emblema da 2ª Liga, que no próximo domingo joga em Gaia frente ao FC Porto B, jogo a contar para a 5ª jornada do campeonato.





O Mafra está no grupo dos segundos classificados com 9 pontos, menos 1 que o líder Rio Ave. Já os azuis e brancos somam 5 pontos, quando estão realizadas 4 jornadas.