Mafra vence V. Setúbal com bis de Lucas Rodrigues

Um golo em cada parte com assinatura de Lucas Rodrigues, carimbaram a vitória do Mafra frente ao V. Setúbal da Liga 3, em mais um jogo de preparação.Com o aproximar do início da competição, Ricardo Sousa começa a ver a máquina cada vez mais oleada sendo visível já o assimilar do processo par parte dos jogadores, principalmente aqueles que chegaram de novo ao clube.O primeiro golo surgiu já perto do intervalo através de um remate forte e colocado de Lucas Rodrigues a terminar da melhor maneira uma jogada vistosa construída pela asa esquerda dos locais.Já na segunda parte o mesmo jogador haveria de em velocidade deixar fora do lance a defesa sadina e depois de contornar o guarda-redes contrário, carimbou sem dificuldade o resultado final.Praticamente à mesma hora no Campo Mário Silveira e equipa Sub-23 do Mafra orientada por João Vargas e que estreia na Liga Revelação, empatou a 2 golos frente ao Amora – Liga 3.MAFRA: Samu; João Goulart, Pedro Pacheco e Barcelos; Diga, Leandrinho, Zidane e Gui Ferreira;Murilo, Loide e Lucas Rodrigues.Jogaram ainda: Renan, Vitor Gabriel, Banguera, Ibouka, Rodrigo Gui,Kaio, João Dias (sub 23) e Ronaldo (sub 23)