Marcelo não ficou fora da festa: «Parabéns a todos! Seguimos»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Clube Desportivo de Mafra (@cdmafra)

Marcelo, defesa-esquerdo do Real Madrid que recentemente entrou na SDUQ do Mafra, vibrou com a passagem histórica do clube da Liga Sabseg às meias-finais da Taça de Portugal."Parabéns a todos! Seguimos", comentou o lateral, de 33 anos, na publicação que marcava o feito. Pouco depois, o próprio internacional brasileiro partilhou esse post na sua conta pessoal de Instagram.