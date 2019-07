Médio defensivo Júnior Franco assina pelo Mafra

O médio defensivo português Júnior Franco vai jogar no Mafra durante a temporada de 2019/20, anunciou esta segunda-feira o clube da 2ª Liga.





Júnior Franco, de 24 anos, jogou no Fafe, do Campeonato de Portugal, na última temporada, por empréstimo do Famalicão.Antes, o médio natural de Lisboa e formado nas escolas do V. Guimarães jogou em clubes como Oliveirense, Felgueiras 1932, Pedras Salgadas e Gafanha.