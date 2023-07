Mésaque Djú regressa a Portugal para reforçar o Mafra

Mésaque Djú está de regresso a Portugal para reforçar o Mafra. "Grato pela oportunidade. Vou trabalhar arduamente para atingir todos os objetivos junto da equipa", disse o extremo de 24 anos, em declarações aos canais oficiais do clube que atua na 2.ª divisão, que recentemente terminou contrato com os gregos do OFI Creta.

Com passagem pelos escalões de formação do Benfica, o atacante alinhou na última temporada no campeonato grego, onde somou 11 jogos pela equipa principal do OFI Creta, depois de uma passagem pelos sub-21 e sub-23 do West Ham.

Mésaque Djú conta ainda com dois títulos europeus pelas seleções jovens de Portugal, pelos sub-17 e sub-19, respetivamente.