Miguel Lourenço renova com o Mafra por mais uma época

O defesa central Miguel Lourenço renovou por mais uma temporada com o Mafra, emblema da 2ª Liga, avançando assim para a sua terceira temporada no clube.





Aos 28 anos Miguel Lourenço, que soma cerca de uma centena de jogos no principal escalão do futebol nacional, participou na temporada passada em 13 jogos, num total de 938 minutos contabilizados, contribuindo também ele para a excelente campanha no campeonato.Trata-se do terceiro jogador do plantel da última temporada a renovar com a equipa que terá Filipe Cândido como treinador principal, depois do guarda-redes João Godinho e do lateral Guilherme Ferreira.Autor: Rui Cabaço