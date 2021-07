Miguel Santos fecha a baliza do Mafra

O Mafra oficializou a contratação de Miguel Santos, guarda-redes português, de 26 anos, que em 2020/21 representou o Roda, da Holanda, por empréstimo dos romenos do Astra Giurgiu. O futebolista formado no Benfica assinou um contrato válido por uma temporada e fechou as opções de Ricardo Sousa para a baliza, posição que conta ainda com o reforço Dida (ex-Azuriz/Brasil) – com quem vai discutir a titularidade – e com o jovem Filipe Neves.

Depois de ter crescido nas escolas do Benfica, Miguel Santos ainda representou os escalões de formação de Sp. Lourel, Belenenses e Estoril antes de regressar ao clube da Luz, em 2012. Neto de Artur Santos, glória das águias, Miguel defendeu as redes do Benfica B durante três épocas (55 jogos) antes de rumar ao estrangeiro em 2016/17 para representar os ingleses do Port Vale. Após passagens por Holanda (Fortuna Sittard e Roda) e Roménia (Astra Giurgiu e Clinceni), está de regresso ao futebol português e até poderá entrar nas contas para o jogo de amanhã, na Covilhã, da 2ª fase da Allianz Cup.

Fidelis no Amora e Kaká na Ásia

O Mafra anunciou as saídas dos médios Fidelis e Everton Kaká. Segundo as informações recolhidas por Record, o nigeriano, de 25 anos, está perto de assinar pelo Amora, da Liga 3, enquanto o brasileiro, que renovou contrato com os mafrenses há cerca de duas semanas, recebeu uma proposta do Médio Oriente e chegou a acordo para rescindir.