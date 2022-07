Murilo reforça o ataque do Mafra

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Mafra anunciou esta segunda-feira a contratação de Murilo, avançado brasileiro de 26 anos que nas últimas três temporadas esteve ao serviço de Varzim, Estoril e Paços de Ferreira.

Entretanto, o clube da Vila dos Sinos chegou a acordo para a rescisão por mútuo acordo com o lateral Patrick Vieira. O jogador, de 31 anos, que chegou ao Mafra no mercado de inverno da última época, teve apenas 19 minutos de utilização no jogo da penúltima jornada da Liga Sabseg frente ao Leixões.