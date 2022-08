Nélson Pereira é reforço do Mafra para 2022/23

Nélson Pereira, avançado, 19 anos, filho do antigo guarda-redes do Sporting e da Seleção Nacional com o mesmo nome, é reforço do Mafra para a temporada 2022/23. Após uma época no Staton Hatters - equipa de futebol da Universidade de Staton, na Florida, Estados Unidos - o jovem dianteiro, natural de Lisboa, que cumpriu todo o percurso de formação no Sporting, regressa ao futebol português, inicialmente, para integrar a recém-criada equipa de sub-23 do emblema da região Oeste, ficando em aberto a possibilidade de ser chamado ao plantel principal.Reencontra o técnico João Pedro Vargas, com quem trabalhou nas camadas jovens do emblema de Alvalade.