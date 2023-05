Nélson Pereira rescinde contrato mas já avalia propostas rumo a 2023/24

Nélson Pereira, avançado de 20 anos que na presente época representou os sub-23 do Mafra (marcou 1 golo em 11 jogos), rescindiu o contrato que o ligava por mais um ano ao emblema que veste de amarelo e verde, apurou o nosso jornal.Apesar do desfecho, o futebolista, filho de outro Nélson Pereira, antigo guarda-redes e adjunto do Sporting - foi lá, aliás, que fez toda a sua formação -, já está a avaliar propostas para prosseguir a carreira, que lhe chegaram às mãos pela Sapphire Sports Management, empresa que detém a sua representação.Com quase 1,90 metros, Nélson é um avançado com golo, mas também pode fazer outras posições, entre eles o apoio ao ponta-de-lança.