Nuno Campos marcou golo raro

Ao 140º jogo, Nuno Campos marcou o segundo golo da carreira e logo num grande momento. O lateral-direito deu a vitória (2-1) ao Mafra frente ao Feirense e mostrou-se feliz pelo remate certeiro, que foi um prémio para o próprio e para a equipa.

“Foi uma sensação ótima, ainda mais por ter sido o golo da vitória. E, claro, torna-se especial por ter sido frente a um candidato à subida, mas mais importante do que isso foi o facto de a equipa ter voltado às vitórias. Já merecíamos pelos bons jogos que temos vindo a fazer”, atirou o jogador, de 27 anos, abordando ainda a possibilidade de os adeptos voltarem aos estádios esta temporada: “Todos queremos isso porque o público é grande parte da festa do futebol. Mas temos noção da situação que atravessamos e se os adeptos voltarem será com os devidos cuidados.”