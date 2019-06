Nuno Rodrigues, de 24 anos, vai jogar no Mafra, da 2.ª Liga, que anunciou a contratação do avançado que atuava no Lusitano de Vildemoinhos."É com muita felicidade e orgulho que chego a esta casa. Estou focado em contribuir ao máximo para atingir os objetivos do clube", afirmou Nuno Rodrigues, citado pelo Mafra.O avançado cumpriu a sua formação na Académica e, como sénior, jogou em clubes como Oliveira do Hospital, Pedras Salgadas e Gafanha, antes de alinhar no clube do concelho de Viseu.Em 2018/19, o Mafra alcançou a sua melhor classificação de sempre na 2.ª Liga, com o 14.º lugar, depois de ter sido 21.º na estreia, em 2015/16.