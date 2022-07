Oficial: Inácio Miguel apresentado como reforço do Liepaja

Inácio Miguel foi apresentado como reforço do Liepaja, da Letónia, confirmando-se assim uma notícia avançada por Record. O jogador, de 26 anos, assinou um contrato válido para os próximos dois anos e já está a treinar com os novos companheiros.A experiência no emblema letão será a segunda do defesa-central/médio-defensivo no estrangeiro, isto depois de ter representado o Universitatea Cluj entre 2019 e 2021. Na temporada passada, ao serviço do Mafra, Inácio Miguel alinhou em 36 encontros, sendo um dos indiscutíveis no conjunto orientado por Ricardo Sousa.Neste momento, o Liepaja segue no 4º lugar do campeonato da Letónia.