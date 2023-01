Ousmane Diao chamado

O Mafra joga este final de tarde em Moreira de Cónegos frente ao atual líder do campeonato, numa partida em que Ricardo Sousa vai poder contar com o defesa Ousmane Diomandé e Loide Augusto, os quais regressam após cumprir castigo.

No entanto, a grande novidade na lista de eleitos do treinador do Mafra é o senegalês Ousmane Diao. O central de 18 anos tem vindo a treinar em Mafra nos últimos meses, tendo chegado de uma academia de futebol do Senegal. Ousmane Diao é internacional sub-19 pelo seu pais e, segundo o nosso jornal conseguiu apurar, é visto pelos responsáveis do clube como uma aposta forte para os próximos anos do clube de Mafra.

Entretanto, o mais recente reforço, o médio costa-marfinense Kouakou, ainda não entra nas contas de Ricardo Sousa.