Pacheco oficializado como reforço do Mafra

Pacheco foi oficializado esta segunda-feira como reforço do Mafra para a próxima época, fechando o leque de defesas centrais que estarão ao dispor do treinador Ricardo Sousa.





O defesa, de 24 anos, representou nas últimas duas temporadas o Amarante, nas quais realizou meia centena de jogos e apontou quatro golos. Até então o jogador tinha feito toda a sua carreira na Suíça, tendo passado pela equipa B do Basileia e ainda por FC Rapperswil-Jona e YF Juventus, também naquele país.Pacheco ficará em Mafra com vínculo para as próxima duas temporadas, juntado-se a Bura (ex-Chaves) - que assinou por uma temporada -, a Inácio (ex-Cluj), a Mateus Barbosa - que regressa após empréstimo ao Loures - e a Pedro Barcelos, que transita da última temporada, no lote de centrais para a próxima época.