O Mafra, grande sensação da Taça de Portugal nesta temporada, onde vais discutir a duas mãos com o Tondela, o passaporte para a final e a possibilidade de em caso de vitória chegar às provas da UEFA levou já o clube a tomar medidas, como explica ao Record o presidente José Cristo."Apesar de conscientes de que se trata de um objetivo de difícil alcance, enquanto houver possibilidade, o Mafra não vai deixar de sonhar com a Taça de Portugal. Aliás, até podemos vir a conseguir o acesso desportivo para as competições da UEFA, e nesse sentido, já iniciámos o processo de licenciamento junto da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), de carácter extraordinário, como os regulamentos preveem para estes casos", disse.Autor: Jorge Cabaço