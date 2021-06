Pedro Aparício reforça o Mafra

A pouco mais de uma semana do regresso ao trabalho, marcado para 28 de junho, o Mafra mostra-se bastante ativo na formação do plantel que Ricardo Sousa terá ao seu dispor para a próxima temporada.





Depois de Leandro Silva (ex-Oliveirense), Lucas Marques (ex-Santa Clara) e de Leandrinho (ex-Avai), o emblema da Liga SABSEG - que renovou por mais uma temporada com o esquerdo Rui Ferreira - apresentou mais um reforço que chega a Mafra por indicação expressa do técnico Ricardo Sousa. Trata-se do médio ofensivo de Pedro Aparicio, de 25 anos, que chega pela primeira vez aos campeonatos profissionais vindo do Beira-Mar, do Campeonato de Portugal, onde em duas épocas teve como treinador o atual timoneiro do Mafra.Natural de Aveiro, Pedro Aparicio fez até agora o seu trajeto desportivo na zona centro do pais, onde para além do Beira-Mar, representou Gafanha e Águeda, tendo assinado até junho de 2022, um contrato válido por uma temporada.Pedro Aparicio, que habitualmente joga a '10', é um jogador com golo destacando-se os 12 tentos apontados na época 2018/19.