Pedro Barcelos: «Estou feliz por estar a ajudar tanto na defesa como no ataque»

Figura de deataque no triunfo do Mafra frente ao Ac. Viseu, já que apontou um dos golos do conjunto de Ricardo Sousa, Pedro Barcelos não esconde a sua satisfação pelo facto de se ter estreado a marcar pelo clube.





"Foi um momento muito especial, já há alguns jogos que sentia que o golo estava a chegar. Felizmente, veio no momento certo. Sempre que poss vou ao ataque porque, hoje em dia, os jogos decidem-se muito na bola parada. Fico feliz por estar a ajudar tanto na defesa como no ataque", referiu o jogador à sua assessoria.Os mafrenses seguem no 7º posto da Liga SABSEG, competição que Pedro Barcelos descreve como bastante competitiva: "A 2ª Liga é uma competição de alta qualidade, então é importante começar o campeonato da melhor forma possível. Cada ponto faz a diferença agora e principalmente mais a frente para atingirmos os nossos objetivos. O clube dá-nos tudo que precisamos para trabalhar com alta intensidade e qualidade, então só temos de sonhar alto e atingir os objetivos que todos almejam".Utilizado em cinco jogos até ao momento, o defesa-central, de 25 anos, soma um golo e uma assistência em 2021/22.