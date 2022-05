Pedro Proença e Nuno Lobo com desejo comum: «Ver o Mafra na 1.ª Liga até ao final do mandato»

O Clube Desportivo de Mafra comemorou o 57.º aniversário com um jantar que juntou cerca de duas centenas de pessoas, com destaque para as presenças de Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, e de Nuno Lobo, presidente da Associação de Futebol de Lisboa, para além de outras figuras ligadas ao desporto e da política local.Na altura dos discursos, Pedro Proença e Nuno Lobo, que têm pela frente dois anos dos respetivos mandatos deixaram um desejo comum "ver o Mafra no principal escalão do futebol Português". Os dirigentes enalteceram ainda ser "um clube que tem vindo a dar passos seguros e a cimentar a sua presença nos campeonatos profissionais, destacando-se nesta temporada o campeonato tranquilo e principalmente a presença na meia-final da Taça de Portugal".Também o trabalho de José Cristo na presidência a do clube foi destacado, uma opinião unanime entre os vários oradores da noite.