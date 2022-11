Preparados para a melhor versão do FC Porto

Joaquim Rodrigues, treinador-adjunto de Ricardo Sousa no Mafra, não tem dúvidas em relação à forma como o FC Porto vai encarar o jogo de amanhã a contar para 4ª ronda da Taça de Portugal. "Acreditamos que eles virão na máxima força, porque é uma prova onde têm pergaminhos e, ao mesmo tempo, por respeito para com a nossa equipa", atirou o técnico de 52 anos, que foi ainda questionado sobre as possibilidades da formação do Oeste nesta eliminatória.

"Sejam quais forem as opções do adversário, a nossa ambição passa sempre por vencer. Para a equipa técnica, estes são os jogos mais fáceis de preparar. A motivação está no máximo, o resto é o resto...", concluiu Joaquim Rodrigues.

Importa recordar que este é o primeiro encontro da história entre FC Porto e Mafra.