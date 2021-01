Presidente do Mafra testou positivo à covid-19

Nos testes semanais a que todo o staff é sujeito, e que foram realizados na manhã desta sexta-feira, o presidente do CD Mafra testou positivo à covid-19. De resto, todos os restantes deram resultado negativo.





José Cristo que no teste efectuado antes da partida frente ao Arouca, tinha dado resultado negativo, preferiu não seguir viagem com a equipa para esse jogo devido a sentir alguns sintomas, preferindo desde logo ficar resguardado em casa, tendo saído apenas para a realização do teste que acabou por confirmar a infeção.O presidente do Mafra afirma estar bem, apenas com ligeiros sintomas.