Regresso do Mafra ao trabalho com data marcada

O Mafra, que marca presença pela 5.ª época consecutiva na 2ª Liga, tem já definida a data do regresso ao trabalho para a temporada 2022/2023. Dia 27 de junho é a data escolhida para as habituais baterias de exames e testes que servem para avaliar a condição dos atletas após o período de férias. Não existindo ainda pormenores sobre a pré-temporada, é certo que a mesma será repartida entre o Campo Mário Silveira e o Estádio do parque Municipal, em Mafra.Ricardo Sousa que recentemente renovou o seu vínculo até 2024, verá seguramente nos próximos dias começar a ver resolvidas algumas pastas (renovações e aquisições) que se prendem com a formação do plantel que tem já garantida a continuidade do capitão Gui Ferreira (renovou até junho de 2023) e que conta com 13 jogadores que transitam do plantel anterior