Renan Bragança reforça a baliza do Mafra

Renan Bragança, conhecido no mundo do futebol por Dida, é o primeiro nome conhecido para reforçar as redes do Mafra em 2021/22.





Depois da saída de Godinho para o Real e de Carlos Henriques para o Torreense, o emblema da zona do Oeste recrutou o guarda-redes titular do Azuriz, do campeonato do Paraná. O brasileiro, de 23 anos, assinou um contrato válido por duas temporadas.Com toda a formação feita no Grémio, o mais recente reforço do Mafra dá nas vista pela estampa física: 1,85 metros e 90 quilos.