Renato Matos está de saída do Mafra e já estuda alternativas

Renato Matos, lateral-direito de 20 anos, está de saída do Mafra. O jogador, que trocou o Benfica pelo emblema do Oeste no último verão, viu as expectativas de jogar na equipa principal defraudadas e agora procura dar um novo rumo à carreira. Nesta altura, o jovem já estuda alternativas e espera resolver o seu futuro nas primeiras semanas de janeiro.Depois de ter efetuado a pré-época com o grupo liderado pelo técnico Ricardo Sousa - marcou dois golos em três jogos -, acabou relegado para a equipa de Sub-23 do Mafra, sem nunca ter tido uma oportunidade de atuar no segundo escalão. Uma situação que, sabe, causou alguma desilusão em Renato Matos, que, recentemente, informou a direção do Mafra que não pretendia continuar a atuar de amarelo e verde.De acordo com o que foi possível apurar, o emblema liderado por José Cristo aceitou as pretensões do jovem jogador, de modo a aliviar a folha salarial do clube, até porque foi contratado com o objetivo de integrar a equipa principal. Não fazendo parte das contas de Ricardo Sousa, acaba por ser um dos ativos mais caros da equipa Sub-23.Renato Matos tem sido utilizado com frequência na Liga Revelação, mas pretende encontrar alternativas noutro patamar do futebol profissional. Desta forma, o defesa-direito - também pode jogar a ala - está prestes o curto vínculo com o Mafra.Recorde-se que antes de chegar ao Oeste, o internacional Sub-18 atuou na formação do Benfica, clube que representou durante seis temporadas, depois de ter passado pelo Sacavenense e o Belenenses.