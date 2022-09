Ricardo Sousa aplaude VAR

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ricardo Sousa, treinador do Mafra, aplaude o acordo entre a Federação e a Liga Portugal para que na próxima época os jogos da 2ª Liga passem a contar com o sistema de videoarbitragem (VAR), embora considere que peca por tardio. "Esta época já deveria haver. Houve muito tempo para se prepararem, mas fico feliz que na próxima já exista uma ferramenta tão importante no futebol atual."