Ricardo Sousa: «Como disse antes do jogo, não vínhamos aqui meter o autocarro»

Ricardo Sousa analisou o empate do Mafra (2-2) em casa do FC Porto, para Allianz Cup, depois da formação da Liga Sabseg ter estado a vencer por 2-0 ao intervalo."Enalteço a atitude dos meus jogadores. Como disse antes do jogo, não vínhamos aqui meter o autocarro em frente à baliza e esperar milagres. Tentámos ser uma equipa com princípios. Só os temos porque temos qualidade na minha equipa para os ter. Tentámos dividir o jogo com o FC Porto de igual para igual. Conseguimos ir para o intervalo com uma vantagem de dois golos, uma vantagem confortável. Infelizmente, nos primeiros três minutos o FC Porto conseguiu chegar ao 2-1 e sabíamos que a partir daí íamos sofrer um bocadinho. O FC Porto tem muitas soluções e muita qualidade. Criaram-nos muitas dificuldades com os jogadores que estavam a chegar por dentro e principalmente à área. Conseguiram fazer o 2-2 e defendemos da maneira que conseguimos. Deste jogo, eu acabo por retirar a atitude, enaltece o que mostraram e o que quiseram. Há aqui meninos que merecem muito e hoje mostraram que têm qualidade para muito mais", referiu o treinador do Mafra em declarações à Sport TV."Acabámos por surpreender e o sinal disso foi o 0-2 ao intervalo. Foram dois e tivemos mais uma situação para marcar. Na 1ª parte, o FC Porto acho que só tem um remate à baliza. Acho que fizemos uma primeira parte extremamente boa, mas estávamos a jogar em casa do campeão nacional. Somos uma equipa de 2ª [Liga] e penso que têm seis jogadores no Mundial. Nós temos seis lesionados. Se calhar, os seis que o FC Porto tem no Mundial não fazem tanta falta como os que temos lesionados. É um empate bom e moralizador, que nos mantém na luta pela passagem. A única coisa que queremos continuar a fazer é dignificar o emblema que temos."