Ricardo Sousa deixa comando técnico do Mafra

Ricardo Sousa não resistiu a nova derrota (0-1) , agora em Penafiel, e já não é o treinador do Mafra.O técnico de 44 anos, no decorrer da terceira época à frente da equipa, deixa o Mafra na 14.ª posição da 2.ª Liga, não resistindo a uma sequência de resultados menos conseguida.Nos últimos sete jogos, o Mafra regista apenas uma vitória (1-0, em casa, com o Trofense), sofrendo quatro derrotas (além de Penafiel, UD Oliveirense, Moreirense e B SAD) e empatando as restantes duas partidas (com Vilafranquense e Leixões).