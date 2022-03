Ricardo Sousa: «Devíamos ter feito muito mais»

O treinador do Mafra não gostou da exibição da equipa em Tondela e admitiu que a eliminatória está muito complicada."Não era eu se dissesse que chegar à meia-final era suficiente. Devíamos ter feito muito mais, o ponto positivo foi o apoio dos adeptos. A eles o nosso obrigado e as desculpas pela exibição. Sei que estamos na história do Mafra por chegar às meias-finais, mas sou exigente, tínhamos equipa para discutir esta eliminatória de igual para igual e não conseguimos por erros próprios. E se calhar perdemos a oportunidade de uma vida. Jamais atiramos a toalha ao chão, mas o Tondela tem 99% da eliminatória no bolso", concluiu.