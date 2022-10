Ricardo Sousa e o duelo com o FC Porto: «É um momento especial para o Mafra»

Ricardo Sousa admitiu esta terça-feira que o jogo entre o Mafra e o FC Porto, da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, é um "momento especial", mas frisa que o importante é manter o foco no campeonato.

Apesar de ter optado por não se alongar nos comentários ao sorteio de hoje, dia em que a sua equipa foi goleada (5-1) pelo Benfica B em partida da nona jornada da Liga SABSEG, o técnico dos mafrenses reconheceu, na sala de imprensa do Benfica Futebol Campus, no Seixal, a importância do momento para o clube que representa.

"É um momento especial para o Mafra, mas o nosso principal objetivo é sairmos da situação em que nos encontramos no campeonato. Para o conseguirmos, temos de estar unidos e ser muito mais competentes", disse.

Ricardo Sousa, ex-jogador do FC Porto, guarda para mais tarde os comentários ao embate que o Mafra vai ter com os dragões. "Neste momento, ainda não quero falar sobre esse jogo. Depois do dia de hoje, temos de pensar nos próximos jogos do campeonato contra o Estrela da Amadora e, a seguir, com o Torreense. Estamos a ficar numa situação complicada e temos de nos focar unicamente nesta competição", sublinhou o técnico que não vê a sua equipa ganhar na Liga SABSEG há seis jornadas.