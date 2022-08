Ricardo Sousa elogia Ousmane após estreia a titular: «Tem uma qualidade muito acima da média»

Ricardo Sousa surpreendeu este sábado ao conceder a titularidade a Ousmane, jovem costa-marfinense de 18 anos que tinha sido apresentado como reforço no dia anterior, frente à Oliveirense. Para o treinador do Mafra, o central, que chegou por empréstimo de uma época do Midtjylland, vai chegar naturalmente a outros patamares."É um menino de 18 anos com uma qualidade muito acima da média para um central da idade dele, é rápido forte, joga muito bem com os dois pés, inteligente em termos de posicionamento. É um jogador que certamente irá dar passos seguros, sendo um jogador que em minha opinião tem qualidade para outros patamares. Com 18 anos não é normal encontrar um jogador com estas qualidades e com o que ele pode oferecer à equipa", frisou o técnico.