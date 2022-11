Ricardo Sousa fala em "infantilidade" no golo de Marcano: «Estratégia caiu aí por terra»

Ricardo Sousa lamentou o golo de Marcano logo aos 7' do Mafra-FC Porto, que no seu entender fez ruir a estratégia da sua equipa para este duelo da Taça de Portugal, que terminou com triunfo portista por 3-0."Fico triste pelo resultado. Tínhamos a estratégia de defender alto, caso contrário o FC Porto ficava mais perto de nos agredir. Queríamos fazer pressão alta e conseguimos a espaços, o jogo foi dividido mas a estratégia caiu por terra logo aos 7', numa infantilidade nossa com o golo. Aí o FC Porto ficou confortável mas não abdicámos das nossas ideias. Tivemos as nossas ocasiões e se marcássemos o FC Porto iria tremer, mas o FC Porto marcou o terceiro e fechou o jogo", disse o treinador do Mafra à RTP3.