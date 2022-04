Ricardo Sousa: «Muito orgulhoso»

"És grande", ouvia-se da bancada quando Ricardo Sousa estava na zona de entrevistas, com o treinador do Mafra a retribuir com uma salva de palmas e com palavras. Um aplauso que depois se seguiu aos jogadores, com as palavras positivas deixadas na análise ao jogo."Vínhamos com um resultado extremamente desagradável da primeira mão e precisávamos de um grande nível de superação perante um Tondela que vinha defender. Mas estou muito orgulhoso dos meus jogadores e do que fizemos. Não fizemos o mais fácil, que era empurrar as bolas lá para dentro. Podíamos ter a eliminatória do nosso lado no início da segunda parte, tal era a avalanche que estávamos a ter. Não abdicámos do nosso processo e foi esse processo que mais uma vez dignificou o Mafra. Estou triste pela eliminação, mas orgulhoso pelo trajeto e por termos ajudado o Mafra a subir estes degraus", assinalou."A grande penalidade falhada foi o momento do jogo, porque se tivéssemos marcado o Tondela ia passar por dificuldades. Fomos superiores em tudo, mas falhando tantos golos fica difícil conseguir ganhar. Criámos muito e isso deixa-me orgulhoso. Este grupo de trabalho está a fazer de mim um treinador melhor. Já estive na final e venci, como jogador [pelo Beira-Mar]. Sabia que era um trajeto difícil mas que não era impossível, e acreditámos sempre nisso. Neste trajeto nunca abdicámos do nosso processo coletivo e a diferença hoje esteve na eficácia.", finalizou.